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Адвокат в Киеве и Харькове

Моей основной деятельностью является предоставление
юридических услуг гражданам и организациям, я
высококвалифицированный специалист в сфере юриспруденции и
готова урегулировать любые конфликтные ситуации и
разрешить сложнейшие правовые вопросы.
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Мои Услуги

Я имею большой опыт и обширную практику, позволяющую решать даже самые сложные вопросы, подбираю индивидуальный подход, а при необходимости, ищу нестандартные решения в сложившейся ситуации.

Семейные споры

Юристы по семейным делам, решение семейных споров в суде.

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Административные споры

Профессиональные услуги по оказанию правовой помощи в разрешении административных споров.

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Хозяйственные споры

Высококвалифицированная юридическая помощь предпринимателям в разрешении хозяйственных споров.

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Юридическая помощь переселенцам из зоны АТО

Оказываем юридическую помощь и адвокатскую защиту переселенцам и беженцам из зоны АТО.

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Трудовые споры

консультации и представительство интересов клиента при рассмотрении трудовых споров.

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Наследственные споры

Юристы по наследству. Профессиональные консультации по наследственным спорам и оспариванию завещаний.

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Защита по уголовным делам

Мы предлагаем защиту по уголовным делам на всех стадиях уголовного процесса.

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Установление фактов

Установление Фактов,
Защита чести и достоинства.

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Жилищный споры

Консультации по жилищному законодательству. Жилищные споры.

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Ко мне обращаются, если:

Нужно выиграть суд и требуются услуги опытного адвоката;

Необходима юридическая помощь в правильном составлении искового заявления и других документов;

Возникла сложная жизненная ситуация и требуется консультация профессионального юриста;

Срочно требуется гарантированная юридическая помощь с оплатой за результат.

Я много лет решаю проблемы своих клиентов!

Мои адвокатские принципы

Комплексное изучение каждого дела

Наши юристы берутся за сложные задачи, предлагая нетипичные схемы их решения.

Соблюдение режима строгой конфиденциальности.

Предоставление Клиентам полного анализа ситуации для принятия решений.

Mы не даем пустых гарантий и не обнадеживаем клиента.

Бесплатная консультация

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Бесплатная Юридическая консультация
Если вы:
  • не знаете, как поступить в конкретной ситуации, и вам нужен совет, что делать;
  • планируете составлять заявление для суда (или документ досудебного характера) и хотите добиться результата
обращайтесь к нам за бесплатной консультацией!
Оставить заявку можно по телефонам +38 (050) 550 10 49 или в онлайне.

Статьи

Все статьи

Профессиональный адвокат в Киеве и Харькове.

Если вы оказались в непростой ситуации и нуждаетесь в квалифицированной помощи адвоката или юриста, вы можете смело обратиться к нам. Специалисты компании адвокатов разъяснят любые правовые вопросы и окажут компетентную помощь. Беремся за сложные процессы, от которых отказываются другие юристы, предлагаем нестандартные варианты их решения. Помогаем в разрешении различных споров, затрагивающих ваши интересы и права.

Услуги адвоката и юриста в Киеве и Харькове:

  • Хозяйственные споры. Признание недействительными хозяйственные договоры. Взыскание денежных средств за понесенные убытки. Наши адвокаты в Киеве и Харькове решат споры по возврату незаконно отнятого имущества.
  • Наследственные споры. Оспаривание завещания. Восстановление пропущенного срока наследования. Решение споров между наследниками до восстановления справедливости.
  • Трудовые споры. Принудительное восстановление на работе при незаконном увольнении. Внесение изменений в формулировку причины увольнения, в судебном порядке. Представительство клиента в суде, при решении любых споров.
  • Административные споры. Решение споров, возникших с органами государственной власти и нарушающие права личности. Помощь в составлении административных исков.
  • Уголовные дела и защита клиента. Сопровождение свидетелей, потерпевших, обвиняемых и осужденных на всех этапах ведения следствия. Обжалование решений суда. Помощь в правильном составлении исков, жалоб и заявлений.
  • Семейные споры. Защита интересов при бракоразводном процессе, решение алиментных споров и помощь при разделе имущества.
  • Помощь беженцам из зоны АТО. Выдача разрешений на выезд для детей и родителей, свидетельств о рождении и смерти.

Услугами адвокатов в Киеве и Харькове вы можете воспользоваться в любое время суток и строго конфиденциально. Не выходя из дома, задайте свой вопрос специалисту и получите бесплатную консультацию. Звонки принимаются 7 дней в неделю. Не оставайтесь со своей бедой наедине, мы рады помочь каждому!

Наши преимущества

  • Индивидуальный подход. Специалисты тщательно изучают каждое отдельное дело и предлагают наиболее подходящие пути решения. Если же ваш случай нетипичный, мы пригласим вас на личную встречу и обсудим варианты, предварительно проанализировав варианты исхода событий.
  • Оперативность. Грамотные специалисты в максимально короткие сроки разработают эффективную стратегию действий и подготовят нужную документацию. Чем быстрее адвокат подключен к защите ваших интересов, тем вероятнее положительный исход дела в пользу клиента.
  • Внушительный опыт работы. Мы не обнадеживаем клиента и не даем пустых гарантий. Тщательный анализ и высокая квалификация специалистов позволяет предусмотреть все варианты развития событий и возможные риски.
  • Демократичная цена на услуги адвоката. Держим среднюю стоимость адвокатскую помощь по Украине. Вам не придется платить баснословные деньги за представительство в суде и при составлении документации.

Не бойтесь отстаивать свои права! Спрашивайте и консультируйтесь с адвокатом в столице и в Харькове. С нашей помощью у вас будет больше шансов выигрыша в суде и восстановления справедливости. Мы не подводим своих клиентов и боремся даже тогда, когда другие отказываются. Звоните, приходите, и выход обязательно найдется.

Отзывы наших клиентов

Обращалась в Юридический центр «Закон и Право» 2 месяца назад по поводу расторжения брака и об установлении места проживания ребенка. Осталась довольна результатом их работы. Считаю, что юридическому центру «Закон и Право» можно доверить разрешение своих проблемных юридических вопросов.

Оксана Игоревна

Позвонил в юридический центр «Закон и Право» c целью получить консультацию в телефонном режиме. Получил ответы на все интересовавшие меня вопросы. Спасибо.

Олег Геннадьевич

Обращался по поводу 130 КУпАП, дело закрыли по отсутствию состава. Хорошие адвокаты. Реально люди знают своё дело.

Иван Алексеевич

Благодарна сотрудникам юридического центра «Закон и Право». Обращалась по поводу увеличения суммы алиментов. Спасибо за профессионализм.

Наталья Михайловна

Обратился в данный юридический центр с проблемным трудовым спором – восстановление на работе. В судах первой и апелляционной инстанциях позволили поставить жирную точку в конфликте между работником и руководителем. Остался в восторге от методов ведения работы и главное, доволен результатом.

Александр Викторович

Адвокаты отстояли свободу сына, судом избрана мера пресечения – домашний арест, хотя прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей!!!
Очень рекомендую!!!

Олег Николаевич

Большое спасибо за консультации обращаюсь уже не в первый раз и всегда получаю ответы, которые предельно понятны. Хотела бы отметить, что в нашей стране юристов очень много, а знающих юристов - уже меньше.

Елена Денисовна

Обратился в данный юридический центр с проблемным трудовым спором – восстановление на работе. В судах первой и апелляционной инстанциях позволили поставить жирную точку в конфликте между работником и руководителем. Остался в восторге от методов ведения работы и главное, доволен результатом.

Александр Викторович

Адвокаты отстояли свободу сына, судом избрана мера пресечения – домашний арест, хотя прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей!!!
Очень рекомендую!!!

Олег Николаевич

О компании

Наши специалисты имеют большой опыт и обширную практику, позволяющую решать даже самые сложные вопросы

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Часы работы

Понедельник - Пятница:  9:00 - 18:00
Суббота - Воскресенье:  выходные

Адрес

Украина, г.Киев, улица Нивская, 4
Украина, г.Харьков, проспект Независимости,7

Контакты

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