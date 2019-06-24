Адвокат в Киеве и Харькове
Мои Услуги
Я имею большой опыт и обширную практику, позволяющую решать даже самые сложные вопросы, подбираю индивидуальный подход, а при необходимости, ищу нестандартные решения в сложившейся ситуации.
Административные споры
Профессиональные услуги по оказанию правовой помощи в разрешении административных споров.
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Хозяйственные споры
Высококвалифицированная юридическая помощь предпринимателям в разрешении хозяйственных споров.
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Юридическая помощь переселенцам из зоны АТО
Оказываем юридическую помощь и адвокатскую защиту переселенцам и беженцам из зоны АТО.
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Трудовые споры
консультации и представительство интересов клиента при рассмотрении трудовых споров.
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Наследственные споры
Юристы по наследству. Профессиональные консультации по наследственным спорам и оспариванию завещаний.
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Защита по уголовным делам
Мы предлагаем защиту по уголовным делам на всех стадиях уголовного процесса.
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Ко мне обращаются, если:
Нужно выиграть суд и требуются услуги опытного адвоката;
Необходима юридическая помощь в правильном составлении искового заявления и других документов;
Возникла сложная жизненная ситуация и требуется консультация профессионального юриста;
Срочно требуется гарантированная юридическая помощь с оплатой за результат.
Я много лет решаю проблемы своих клиентов!
Мои адвокатские принципы
Бесплатная консультация
- не знаете, как поступить в конкретной ситуации, и вам нужен совет, что делать;
- планируете составлять заявление для суда (или документ досудебного характера) и хотите добиться результата
специалисты по всем областям права
доступная цена
юридическая помощь, не выходя из дома
Профессиональный адвокат в Киеве и Харькове.
Если вы оказались в непростой ситуации и нуждаетесь в квалифицированной помощи адвоката или юриста, вы можете смело обратиться к нам. Специалисты компании адвокатов разъяснят любые правовые вопросы и окажут компетентную помощь. Беремся за сложные процессы, от которых отказываются другие юристы, предлагаем нестандартные варианты их решения. Помогаем в разрешении различных споров, затрагивающих ваши интересы и права.
Услуги адвоката и юриста в Киеве и Харькове:
- Хозяйственные споры. Признание недействительными хозяйственные договоры. Взыскание денежных средств за понесенные убытки. Наши адвокаты в Киеве и Харькове решат споры по возврату незаконно отнятого имущества.
- Наследственные споры. Оспаривание завещания. Восстановление пропущенного срока наследования. Решение споров между наследниками до восстановления справедливости.
- Трудовые споры. Принудительное восстановление на работе при незаконном увольнении. Внесение изменений в формулировку причины увольнения, в судебном порядке. Представительство клиента в суде, при решении любых споров.
- Административные споры. Решение споров, возникших с органами государственной власти и нарушающие права личности. Помощь в составлении административных исков.
- Уголовные дела и защита клиента. Сопровождение свидетелей, потерпевших, обвиняемых и осужденных на всех этапах ведения следствия. Обжалование решений суда. Помощь в правильном составлении исков, жалоб и заявлений.
- Семейные споры. Защита интересов при бракоразводном процессе, решение алиментных споров и помощь при разделе имущества.
- Помощь беженцам из зоны АТО. Выдача разрешений на выезд для детей и родителей, свидетельств о рождении и смерти.
Услугами адвокатов в Киеве и Харькове вы можете воспользоваться в любое время суток и строго конфиденциально. Не выходя из дома, задайте свой вопрос специалисту и получите бесплатную консультацию. Звонки принимаются 7 дней в неделю. Не оставайтесь со своей бедой наедине, мы рады помочь каждому!
Наши преимущества
- Индивидуальный подход. Специалисты тщательно изучают каждое отдельное дело и предлагают наиболее подходящие пути решения. Если же ваш случай нетипичный, мы пригласим вас на личную встречу и обсудим варианты, предварительно проанализировав варианты исхода событий.
- Оперативность. Грамотные специалисты в максимально короткие сроки разработают эффективную стратегию действий и подготовят нужную документацию. Чем быстрее адвокат подключен к защите ваших интересов, тем вероятнее положительный исход дела в пользу клиента.
- Внушительный опыт работы. Мы не обнадеживаем клиента и не даем пустых гарантий. Тщательный анализ и высокая квалификация специалистов позволяет предусмотреть все варианты развития событий и возможные риски.
- Демократичная цена на услуги адвоката. Держим среднюю стоимость адвокатскую помощь по Украине. Вам не придется платить баснословные деньги за представительство в суде и при составлении документации.
Не бойтесь отстаивать свои права! Спрашивайте и консультируйтесь с адвокатом в столице и в Харькове. С нашей помощью у вас будет больше шансов выигрыша в суде и восстановления справедливости. Мы не подводим своих клиентов и боремся даже тогда, когда другие отказываются. Звоните, приходите, и выход обязательно найдется.