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Услуги адвоката и юриста в Киеве и Харькове:

Хозяйственные споры. Признание недействительными хозяйственные договоры. Взыскание денежных средств за понесенные убытки. Наши адвокаты в Киеве и Харькове решат споры по возврату незаконно отнятого имущества.

Признание недействительными хозяйственные договоры. Взыскание денежных средств за понесенные убытки. Наши решат споры по возврату незаконно отнятого имущества. Наследственные споры. Оспаривание завещания. Восстановление пропущенного срока наследования. Решение споров между наследниками до восстановления справедливости.

Оспаривание завещания. Восстановление пропущенного срока наследования. Решение споров между наследниками до восстановления справедливости. Трудовые споры. Принудительное восстановление на работе при незаконном увольнении. Внесение изменений в формулировку причины увольнения, в судебном порядке. Представительство клиента в суде, при решении любых споров.

Принудительное восстановление на работе при незаконном увольнении. Внесение изменений в формулировку причины увольнения, в судебном порядке. Представительство клиента в суде, при решении любых споров. Административные споры. Решение споров, возникших с органами государственной власти и нарушающие права личности. Помощь в составлении административных исков.

Решение споров, возникших с органами государственной власти и нарушающие права личности. Помощь в составлении административных исков. Уголовные дела и защита клиента. Сопровождение свидетелей, потерпевших, обвиняемых и осужденных на всех этапах ведения следствия. Обжалование решений суда. Помощь в правильном составлении исков, жалоб и заявлений.

Сопровождение свидетелей, потерпевших, обвиняемых и осужденных на всех этапах ведения следствия. Обжалование решений суда. Помощь в правильном составлении исков, жалоб и заявлений. Семейные споры. Защита интересов при бракоразводном процессе, решение алиментных споров и помощь при разделе имущества.

Защита интересов при бракоразводном процессе, решение алиментных споров и помощь при разделе имущества. Помощь беженцам из зоны АТО. Выдача разрешений на выезд для детей и родителей, свидетельств о рождении и смерти.

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Наши преимущества

Индивидуальный подход. Специалисты тщательно изучают каждое отдельное дело и предлагают наиболее подходящие пути решения. Если же ваш случай нетипичный, мы пригласим вас на личную встречу и обсудим варианты, предварительно проанализировав варианты исхода событий.

Специалисты тщательно изучают каждое отдельное дело и предлагают наиболее подходящие пути решения. Если же ваш случай нетипичный, мы пригласим вас на личную встречу и обсудим варианты, предварительно проанализировав варианты исхода событий. Оперативность. Грамотные специалисты в максимально короткие сроки разработают эффективную стратегию действий и подготовят нужную документацию. Чем быстрее адвокат подключен к защите ваших интересов, тем вероятнее положительный исход дела в пользу клиента.

Грамотные специалисты в максимально короткие сроки разработают эффективную стратегию действий и подготовят нужную документацию. Чем быстрее адвокат подключен к защите ваших интересов, тем вероятнее положительный исход дела в пользу клиента. Внушительный опыт работы. Мы не обнадеживаем клиента и не даем пустых гарантий. Тщательный анализ и высокая квалификация специалистов позволяет предусмотреть все варианты развития событий и возможные риски.

Мы не обнадеживаем клиента и не даем пустых гарантий. Тщательный анализ и высокая квалификация специалистов позволяет предусмотреть все варианты развития событий и возможные риски. Демократичная цена на услуги адвоката. Держим среднюю стоимость адвокатскую помощь по Украине. Вам не придется платить баснословные деньги за представительство в суде и при составлении документации.

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